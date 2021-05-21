Горняк22: 7 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки, заболели 64

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В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 64 новых случая коронавирусной инфекции. По данным оперштаба на 20 мая, вылечились 55 пациентов. Скончались семь человек, в шести случаях COVID-19 признан непосредственной причиной смерти.

Лечатся в ковидных госпиталях 567 инфицированных и 166 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных составляет 154 пациента. К аппаратам ИВЛ подключены 70 человек.

В край поступило 296 тыс. 487 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. Прививки поставили 225 тыс. 120 жителей, из этого числа две дозы вакцины введены 179 тыс. 823.

С начала пандемии общее число заболевших и переболевших коронавирусом в крае достигло 50 тыс. 972 человек. Выздоровели 45 тыс. 929 пациентов, умерли — 3 тыс. 134 человека (от ковида – 2 211).

Алтайская правда