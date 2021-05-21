Горняк22: Путин объявил о скором запуске в оборот четвертой вакцины от ковида

На этой неделе президент РФ Владимир Путин объявил о скором запуске в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

«Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвёртая», — сообщил глава государства.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказывал, что «Спутник Лайт» содержит только один компонент и, по сути, является аналогом первого компонента вакцины «Спутник V». При этом министр отмечал, что «Спутник V» формирует более стойкий иммунитет, кроме того, им можно прививать пожилых людей (старше 60 лет).

Что касается «Спутника Лайт», то эта вакцина разработана для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса. Исследования показали, что у иммунных после вакцинации «Спутником Лайт» вырастает уровень антител.

Алтайская правда