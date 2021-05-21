Горняк22: 7 правил здорового сна, чтобы выглядеть свежим и отдохнувшим

Много ли вы знаете людей, которые спят по 5-6 часов каждый день, и выглядят сногсшибательно? Мы обычно так загнаны работой, что спим, сколько придется, и в результате выглядим как зомби посреди апокалипсиса. С таким темпом любое правильное питание, спортивные и уходовые усилия канут в лету… Без нормального сна – даже ведьма будет стареть с усиленной скоростью.

Глава и практикующий врач Клиники Сна Эдуард Эстивилл утверждает, что качество нашей жизни находится в прямой зависимости от качества отдыха. Во время сна мы восстанавливаемся физически и душевно, что является главным условием работы эндокринной и иммунной систем, а еще обмена веществ.

Регенерация клеток и обновление тканей также проходит во время глубокой фазы сна. Она занимает всего лишь несколько часов, но важно, чтобы этот промежуток был между 0 и 4 часами ночи. Его называют «золотым» отрезком. Все потому что восстановительные процессы именно в этот момент работают на максимуме.

Подытожим слова Эдуарда Эствилла и выделим еще пару правил здорового сна, чтобы выглядеть свежим и отдохнувшим:

Спите по 7-8 часов в день. Если только вы не тот самый счастливый обладатель редкого гена, который позволяет спать 4–6 часов в день без вреда для здоровья. Выключайте все гаджеты. Синий свет, излучаемый телефоном, компьютером или телевизором стимулирует нервную систему и подавляет выработку мелатонина (см. пункт 7), что мешает заснуть. Не ешьте за 3 часа до сна. Сытный ужин не только продлевает состояние бодрости, но и способен вытащить вас из глубокой фазы сна, что помещает нормальному восстановлению организма. Ложитесь спать до 12 часов ночи. Вспомните слова врача о золотом отрезке для сна. Избавьтесь от большой подушки. Правильная подушка должна быть не жесткой, не плоской и слегка приподнимать голову. Придерживайтесь режима сна: ложитесь и вставайте примерно в одно и то же время. Это помогает настроить внутренние часы и оптимизировать качество сна. Чтобы понять, в какое время ложиться, ответьте на вопрос: «Встаете по будильнику?». Если ответ положительный, то отправляйтесь спать раньше. Заблокируйте спальню от света. Все дело в эпифизе и его гормоне — мелатонине. Оба отвечают за наши циркадные ритмы: когда светло, отросток-эпифиз снижает выработку секрета, что приводит к увеличению нашей бдительности. Темно — продукция мелатонина возрастает в десятки раз и организм естественным образом готовится ко сну.

На словах это, конечно, все хорошо и легко звучит. А кто сказал, что быть красивым всегда – это просто?

Юлия Воронько, студентка 5 курса АлтГУ

Алтайская правда