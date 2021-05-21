Горняк22: Алтайские врачи помогли иностранному спортсмену на этапе Кубка мира

Медики дежурят и оперативно помогают спортсменам, зрителям и персоналу на II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит с 20 по 23 мая в Барнауле. Так, накануне помощь была оказана спортсмену из-за рубежа.

«К нам обратился гражданин иностранного государства, который потянул широчайшую мышцу спины. Спортивный врач сделал назначения. Затем с пациентом занимались врач-реабилитолог, врач лечебной физкультуры и медицинская сестра по физиотерапии. 20 мая в олимпийской квалификации спортсмен занял второе место. Поблагодарил нас, что помогли справиться с с болевым синдромом, и он себя хорошо чувствовал во время отбора на Олимпиаду», — рассказала главный врач лечебно-физкультурного диспансера Алтайского края Татьяна Лукашина.

По ее словам, в медицинском обеспечении соревнований участвуют четыре бригады спортивных врачей из Алтайского врачебно-физкультурного диспансера. Также задействованы реанимационный автомобиль скорой помощи и два автомобиля скорой медицинской помощи класса.

Кроме того, работают специалисты Алтайского центро медицины катастроф. Организован медицинский кабинет в спортивной школе по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко. «Там врачи работают на портативной аппаратуре. Проводятся УЗИ, эхокардиография сердца, физиопроцедуры и так далее. Врач-реабилитолог проводит массаж, мануальную терапию и прочее», — пояснила главврач.

Барнаул

Алтайская правда