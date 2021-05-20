ГОРНЯК22 21.05.2021
Коронавирус

Горняк22: 735 человек лечатся в ковидных госпиталях Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago

Фото Андрей КАСПРИШИН

В инфекционных госпиталях Алтайского края лечатся от коронавируса 568 человек. Также там проходят лечение 167 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, сообщили 19 мая в оперштабе региона.

В 154 случаях состояние больных оценивается врачами как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 59 человек.

За минувшие сутки в крае выявлено еще 66 новых коронавирусной инфекцией. Вылечились 66 пациентов. Скончались восемь инфицированных, от ковида – семь из них.

С начала пандемии в регионе подтверждено 50 тыс. 908 случаев инфекции. Выздоровели 45 тыс. 874 человек. Умерли 3 тыс. 127 пациентов (от коронавирусной инфекции – 2 205).

Алтайская правда

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