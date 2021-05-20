ГОРНЯК22 21.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Инновационное лекарство от COVID-19 поступило в госпитали Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago

10 медицинских учреждений Алтайского края получили инновационное лекарство от COVID-19. Поступило 1600 упаковок отечественного биотехнологического препарата Артлегиа.

Поставка организована в рамках благотворительной кампании, проводимой его производителем. Лекарственное средство предназначено для лечения среднетяжелых форм новой коронавирусной инфекции.

«Препарат входит во Временные методические рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Медики региона уже начали применять его при лечении пациентов», — пояснили в краевом министерстве здравоохранения.

По словам главврача барнаульской больницы №4 Анны Каркавиной, биотехнологический препарат уже доказал свою эффективность.

Фото с сайта Минздрава Алтайского края

Алтайская правда

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