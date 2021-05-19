Горняк22: 11 человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

Еще 11 инфицированных коронавирусом скончались в Алтайском крае. Также за сутки подтверждено 65 новых случаев инфицирования. При этом вылечились 82 пациента, сообщает 18 мая оперштаб региона.

Лечатся в госпиталях 578 инфицированных и 176 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных пациентов составляет 160. На аппаратах ИВЛ находятся 63 человека.

Прививки от коронавирусной инфекции поставили 218 тыс. 898 жителей. В том числе у 171 тыс. 480 человек уже полностью завершен комплекс вакцинации.

С начала пандемии в Алтайском крае выявлено 50 тыс. 842 случая инфицирования. Выздоровели 45 тыс. 808 человек. Умерло 3 тыс. 119 пациентов (непосредственно от ковида – 2 тыс. 198).

Алтайская правда