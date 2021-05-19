ГОРНЯК22 19.05.2021
Коронавирус

Горняк22: 11 человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

Горняк22
8 часов Ago

Еще 11 инфицированных коронавирусом скончались в Алтайском крае. Также за сутки подтверждено 65 новых случаев инфицирования. При этом вылечились 82 пациента, сообщает 18 мая оперштаб региона.

Лечатся в госпиталях 578 инфицированных и 176 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных пациентов составляет 160. На аппаратах ИВЛ находятся 63 человека.

Прививки от коронавирусной инфекции поставили 218 тыс. 898 жителей. В том числе у 171 тыс. 480 человек уже полностью завершен комплекс вакцинации.

С начала пандемии в Алтайском крае выявлено 50 тыс. 842 случая инфицирования. Выздоровели 45 тыс. 808 человек. Умерло 3 тыс. 119 пациентов (непосредственно от ковида – 2 тыс. 198).

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Прививка от клещевого энцефалита: зачем нужна и схема вакцинации

Горняк22: Прививка от клещевого энцефалита: зачем нужна и схема вакцинации

Горняк22
8 часов Ago
Клещевой энцефалит – вирусное заболевание, переносчиками которого являются клещи. Он сопровождается лихорадкой, сильной слабостью, у пациентов развивается поражение оболочек спинного...
Горняк22: Роспотребнадзор запустил горячую линию по клещевому энцефалиту

Горняк22: Роспотребнадзор запустил горячую линию по клещевому энцефалиту

Горняк22
8 часов Ago
В Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю заработала «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита. Тематическое консультирование специалисты будут вести...
Алтапресс: Ждать ли Барнаулу транспортного коллапса из-за грандиозного праздника гребли

Алтапресс: Ждать ли Барнаулу транспортного коллапса из-за грандиозного праздника гребли

Горняк22
8 часов Ago
20 мая на барнаульском гребном канале начинаются международные соревнования по гребле. В столицу Алтайского края уже съехались более 300 иностранных спортсменов, а на сами старты ожидаются...
Алтапресс: Скандал и гребля. Канделаки рассказала Томенко, как «министр поставил губернатора в глупое положение»

Алтапресс: Скандал и гребля. Канделаки рассказала Томенко, как «министр поставил губернатора в глупое положение»

Горняк22
8 часов Ago
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала в своем Telegram обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, рассказав про «подковерные игры» при подготовке...
Алтапресс: Яма раздора. Дольщики «Барнаулкапстроя» обвиняют руководство компании в халатности и собираются обратиться в следком

Алтапресс: Яма раздора. Дольщики «Барнаулкапстроя» обвиняют руководство компании в халатности и собираются обратиться в следком

Горняк22
8 часов Ago
Дольщики жилого комплекса «Клевер-парк» подготовили заявление в следственный комитет. Они требуют, чтобы сотрудники федерального органа проверили действия руководства «Барнаулкапстроя». Люди уверены,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: