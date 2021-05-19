ГОРНЯК22 19.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Прививка от клещевого энцефалита: зачем нужна и схема вакцинации

Горняк22
8 часов Ago

Клещевой энцефалит – вирусное заболевание, переносчиками которого являются клещи. Он сопровождается лихорадкой, сильной слабостью, у пациентов развивается поражение оболочек спинного и головного мозга.

Наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита служит плановая вакцинация. Ее схема заключается в том, что первая прививка ставится осенью, а вторая весной. Для выработки длительного иммунитета к вирусу необходимо сделать третью инъекцию через год.

Впрочем, опасность представляют не все клещи. Обычно вирус энцефалита могут передавать от 20 до 60% клещей в зависимости от региона.

«Вакцинацию можно проводить в плановом режиме в течение года. При необходимости поехать весной или летом в эндемичные районы, где высокий риск заражения клещевым энцефалитом, можно использовать экстренную схему профилактики: 2 дозы вакцины с интервалом в 14 дней. Защитные антитела можно обнаружить в крови в значительном количестве спустя 14 дней после введения второй дозы вакцины», — рассказывает руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий Ольга Малиновская.

Защитные антитела могут сохраняться в организме в течение 2-3 лет.

Алтайская правда

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