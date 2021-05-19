Горняк22: Роспотребнадзор запустил горячую линию по клещевому энцефалиту

В Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю заработала «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита. Тематическое консультирование специалисты будут вести по 28 мая.

Они подскажут, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при присасывании клеща. Также расскажут об основных признаках болезни. Подскажут, где можно сделать прививку от клещевого энцефалита.

Задавать интересующие вопросы жители региона могут по телефону (3852) 24-88-74 в рабочие дни. Кроме того, можно позвонить в Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43 (круглосуточно, без выходных, звонок бесплатный).

Подчеркнем, практически все районы края являются территориями с высоким риском заражения клещевым вирусным энцефалитом, сибирским клещевым тифом, клещевым боррелиозом и др.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Оно может привести к инвалидности и смерти. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Прививка от клещевого энцефалита: зачем нужна и схема вакцинации

Алтайская правда