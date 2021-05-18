ГОРНЯК22 19.05.2021
Коронавирус

Горняк22: 63 заражения, 7 смертей: Алтайский край по-прежнему охвачен эпидемией

Горняк22
16 часов Ago

За минувшие сутки коронавирусом в Алтайском крае заразились 63 человека,  56 — выздоровели, семеро – умерли.

На 17 мая в инфекционных госпиталях 611 человек лечатся от коронавируса, 192 – от похожей на него пневмонии. Еще 85 пациентов с воспалением легких долечиваются амбулаторно. Также на дому наблюдаются двое «бессимптомников». Количество тяжелобольных: 161 пациент, к ИВЛ подключен 61 из них.

В регионе развернуто 1 162 койки, к кислороду подключено 1 109, ИВЛ оснащены 198. Резервных коек: 359.

Всего в крае заболело 50 777 человек, в том числе, 3 463 ребенка. Выздоровело 45 726 человек. Умерло 3 108, все взрослые. 13 221 случая выявлено у больных внебольничной пневмонией, 29 634 – у заболевших ОРВИ, 7 922 у «бессимптомников».

На утро 17 мая вакцинируются 216 227 (+ 265) человек. 48 478 из них получили первую прививку, а 167 749 – привиты полностью (получили оба компонента вакцины).

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Народный вопрос. Что делать, если у ребенка нет документов о гражданстве?

Алтапресс: Народный вопрос. Что делать, если у ребенка нет документов о гражданстве?

Горняк22
16 часов Ago
В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Что делать, если нет подтверждающих документов, что ребенок — гражданин РФ?». Мы спросили у юриста — рассказываем. Котенок и паспорт....
Алтапресс: Алтайские хирурги первыми за Уралом научились делать быстрые операции на желудке, чтобы пациенты могли принимать пищу

Алтапресс: Алтайские хирурги первыми за Уралом научились делать быстрые операции на желудке, чтобы пациенты могли принимать пищу

Горняк22
16 часов Ago
В краевой клинической больнице скорой медицинской помощи прошел мастер-класс московского хирурга, он показал, как делать операцию по установке гастростомы — специального зонда в желудок — людям,...
Алтапресс: Собачий клык, домик для уточки и мегачервь. Тайны алтайского «тропического» леса нового нацпарка «Салаир»

Алтапресс: Собачий клык, домик для уточки и мегачервь. Тайны алтайского «тропического» леса нового нацпарка «Салаир»

Горняк22
16 часов Ago
Экспедицию журналистов в новый, недавно созданный в Алтайском крае нацпарка «Салаир», приурочили к цветению особого растения — кандыка. Правда, к нашему прибытию — к 12 мая — он почти везде...

Читать по теме:

ВТОПЕ: