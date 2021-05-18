Горняк22: 63 заражения, 7 смертей: Алтайский край по-прежнему охвачен эпидемией

За минувшие сутки коронавирусом в Алтайском крае заразились 63 человека, 56 — выздоровели, семеро – умерли.

На 17 мая в инфекционных госпиталях 611 человек лечатся от коронавируса, 192 – от похожей на него пневмонии. Еще 85 пациентов с воспалением легких долечиваются амбулаторно. Также на дому наблюдаются двое «бессимптомников». Количество тяжелобольных: 161 пациент, к ИВЛ подключен 61 из них.

В регионе развернуто 1 162 койки, к кислороду подключено 1 109, ИВЛ оснащены 198. Резервных коек: 359.

Всего в крае заболело 50 777 человек, в том числе, 3 463 ребенка. Выздоровело 45 726 человек. Умерло 3 108, все взрослые. 13 221 случая выявлено у больных внебольничной пневмонией, 29 634 – у заболевших ОРВИ, 7 922 у «бессимптомников».

На утро 17 мая вакцинируются 216 227 (+ 265) человек. 48 478 из них получили первую прививку, а 167 749 – привиты полностью (получили оба компонента вакцины).

Алтайская правда