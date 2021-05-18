Горняк22: В Алтайском крае провели уникальную операцию по введению зонда для питания

Алтайские врачи провели уникальную для края хирургическую операцию: при помощи прокола пациенту сформировали гастростому – специальный зонд для питательной смеси.

Такую помощь оказали специалисты больницы скорой медицинской помощи. Прежде это делали только в центральных регионах РФ, в Москве и Санкт-Петербурге.

Полное название процедуры – перкутанная рентгенохиругическая эндоскопическая гастростомия (ПЭГ). Она нужна пациентам, которые по разным причинам не могут сами есть и нуждаются в искусственном питании более месяца.

Пациент больницы скорой помощи почти не употреблял даже жидкую пищу из-за злокачественной опухоли. Теперь качество его питания и жизни должно улучшиться.

Эту малоинвазивную методику алтайские медики переняли у московских. Решение о ее проведении принимает консилиум врачей. Востребованность в ней очень велика.

«Регулярно к нам поступают пациенты, которым требуется подобное хирургическое вмешательство. Это люди с онкологическими заболеваниями пищевода или головного мозга, тяжелыми пищевыми ожогами, травмами шеи, с инсультами», – говорит главврач Андрей Макин.

Барнаул

Алтайская правда