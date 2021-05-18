Горняк22: Врач рассказала, какого жира должно быть много в теле, а какого мало

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что в теле человека есть два вида жира – белый и бурый. Опасен избыток первого, а второй полезен, но его много, как правило, не бывает.

У тех, кто страдает ожирением, наблюдается избыток белого жира. А когда его много, жировая ткань может начать воспаляться. Человек этого не заметит, но губительные последствия у такого процесса есть. Это инсулинорезистентность, преддиабет, гипертоническая болезнь, неалкогольная жировая болезнь печени. Итогом становятся сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сообщает радио Sputnik.

Бурая жировая ткань вырабатывает вещества, блокирующие системные воспаления жировой ткани. В ней есть свободные жирные кислоты, которые дают энергию, больше «горят». Это именно тот жир, который хорошо защищает от холода. Но его, к сожалению, обычно меньше, чем белого.

Бурый жир вырабатывается у людей, которые много времени проводят в холоде, к примеру, живут на севере. Чтобы его удержать и нарастить, надо много заниматься спортом. У спортсменов бурой жировой ткани много.

Алтайская правда