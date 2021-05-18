ГОРНЯК22 19.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Врач рассказала, какого жира должно быть много в теле, а какого мало

Горняк22
16 часов Ago

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что в теле человека есть два вида жира – белый и бурый. Опасен избыток первого, а второй полезен, но его много, как правило, не бывает.

У тех, кто страдает ожирением, наблюдается избыток белого жира. А когда его много, жировая ткань может начать воспаляться. Человек этого не заметит, но губительные последствия у такого процесса есть. Это инсулинорезистентность, преддиабет, гипертоническая болезнь, неалкогольная жировая болезнь печени. Итогом становятся сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сообщает радио Sputnik.

Бурая жировая ткань вырабатывает вещества, блокирующие системные воспаления жировой ткани. В ней есть свободные жирные кислоты, которые дают энергию, больше «горят». Это именно тот жир, который хорошо защищает от холода. Но его, к сожалению, обычно меньше, чем белого.

Бурый жир вырабатывается у людей, которые много времени проводят в холоде, к примеру, живут на севере. Чтобы его удержать и нарастить, надо много заниматься спортом. У спортсменов бурой жировой ткани много.

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Народный вопрос. Что делать, если у ребенка нет документов о гражданстве?

Алтапресс: Народный вопрос. Что делать, если у ребенка нет документов о гражданстве?

Горняк22
16 часов Ago
В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Что делать, если нет подтверждающих документов, что ребенок — гражданин РФ?». Мы спросили у юриста — рассказываем. Котенок и паспорт....
Алтапресс: Алтайские хирурги первыми за Уралом научились делать быстрые операции на желудке, чтобы пациенты могли принимать пищу

Алтапресс: Алтайские хирурги первыми за Уралом научились делать быстрые операции на желудке, чтобы пациенты могли принимать пищу

Горняк22
16 часов Ago
В краевой клинической больнице скорой медицинской помощи прошел мастер-класс московского хирурга, он показал, как делать операцию по установке гастростомы — специального зонда в желудок — людям,...
Алтапресс: Собачий клык, домик для уточки и мегачервь. Тайны алтайского «тропического» леса нового нацпарка «Салаир»

Алтапресс: Собачий клык, домик для уточки и мегачервь. Тайны алтайского «тропического» леса нового нацпарка «Салаир»

Горняк22
16 часов Ago
Экспедицию журналистов в новый, недавно созданный в Алтайском крае нацпарка «Салаир», приурочили к цветению особого растения — кандыка. Правда, к нашему прибытию — к 12 мая — он почти везде...

Читать по теме:

ВТОПЕ: