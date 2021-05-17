Горняк22: Диетолог рассказал, как не надо мариновать шашлык

Шашлычный маринад на основе кефира вреден, а на основе уксуса и майонеза – еще вреднее. Так утверждает диетолог Ирина Морозова.

«Это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье», — расказала эксперт порталу «Телеграф».

По словам Морозовой, при нагревании майонез выделяет большое количество жиров и вредных для организма веществ. Что касается уксуса, то он не только наносит вред ЖКТ, но даже может привести к болезни почек, если употреблять его часто.

Алтайская правда