Горняк22: Девять больных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 60 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 9 человек, выздоровело – 25.

На 16 мая в госпиталях 614 пациентов лечатся от коронавируса, 188 – от похожей на него вирусной пневмонии, еще 109 человек с воспалением легких долечиваются на дому. Также на дому наблюдаются двое «бессимптомников». Количество тяжелобольных пациентов: 161, из них подключено к аппаратам ИВЛ: 64.

В регионе развернуто 1 162 коек, к кислороду подключены 1 109, оснащены ИВЛ – 198. В резерве – 360.

Общее число заболевших составляет 50 714 человек, включая 3 462 ребенка. Выздоровело 45 670 пациентов. Умер 3 101 человек (все взрослые).

Из всех случаев заболевания 13 205 зарегистрировано у больных внебольничной пневмонией, 29 590 – у заболевших ОРВИ, 7 919 случаев – у «бессимптомников».

На утро 16 мая вакцинируются 215 962 человека. 48 585 получили первый компонент, 167 377 человек привиты полностью (получили оба компонента вакцины).

Алтайская правда