Горняк22: Сколько россиян готово вакцинироваться ради зарубежной поездки

После новости о согласии Греции принимать вакцинированных «Спутником V» туристов, 20% опрошенных россиян сообщили, что готовы привиться, если по-другому не выехать. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом SuperJob.

18% опрошенных намерены вакцинироваться в любом случае, в любом случае, 42% наотрез отказались прививаться, еще 20% — колеблются. Чаще прививку готовы ставить мужчины. Ради зарубежного вояжа пройти вакцинацию готовы более четверти респондентов младше 34 лет. Наиболее высока доля желающих получить прививку среди граждан старше 45 лет (24%) и лиц с большими – более 80 тысяч рублей в месяц – доходами (25%).

Из 300 вакцинированных россиян 28% уже получили COVID-паспорта, еще 26% хотят их получить. Еще 29% участников опроса ответили, что COVID-паспорт им не нужен.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 406. Время проведения: 13—14 мая 2021 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России в возрасте старше 18 лет, не делавшее прививку от коронавируса. Размер выборки: 1600 респондентов.

Алтайская правда