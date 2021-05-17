Горняк22: Доктор Мясников раскрыл нюансы измерения давления

Врач Александр Мясников посоветовал не измерять давление по нескольку раз в день. Он сделал это в ходе ответа телезрительнице на телеканале «Россия 1», передают «РИА Новости».

Женщина обратила внимание, что на протяжении дня у нее и ее мужа то понижается, то повышается давление. Однако доктор Мясников посоветовал не паниковать и измерять давление раз в три месяца.

«Перестаньте заниматься ерундой. Хватит мерить давление себе и мужу три или четыре раза в день. Зачем оно вам? <…> То, что у вас разовые подъемы давления, они ни о чем не говорят. Если устойчивое давление 150 — это, конечно, гипертония, требующая лечения», — пояснил Мясников.

Доктор порекомендовал вычислять усредненное давление при помощи холтеровского мониторирования и добавил, что давление ночью должно быть меньше, чем днем. В связи с последним фактом, Мясников указал, что лекарства от гипертонии лучше пить перед сном.

Алтайская правда