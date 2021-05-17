Горняк22: Глава Минздрава призвал вакцинироваться, не дожидаясь «третьей волны»

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал не дожидаться «третьей волны» коронавируса и вакцинироваться, передает ТАСС.

«Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, «авось» в данной ситуации не сработает», — заявил Мурашко.

По словам чиновника, нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать «столь банальных и неуместных вопросов».

Алтайская правда