ГОРНЯК22 17.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Глава Минздрава призвал вакцинироваться, не дожидаясь «третьей волны»

Горняк22
6 часов Ago

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал не дожидаться «третьей волны» коронавируса и вакцинироваться, передает ТАСС.

«Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, «авось» в данной ситуации не сработает», — заявил Мурашко.

По словам чиновника, нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать «столь банальных и неуместных вопросов».

Алтайская правда

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