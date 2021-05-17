Горняк22: Сибирские химики научились лечить рак мозга канифолью

Сибирские ученые выделили из смоляных кислот обычной ели вещество, на 40% повышающее эффективность некоторых противораковых препаратов. Об этом сообщается на сайте Российской Академии Наук (РАН).

Речь идет о лечении глиобластомы – одной из наиболее агрессивных форм рака головного мозга. Обнаружить ее можно только на МРТ с контрастными веществами и крайне сложно извлечь из мозга. Заболевшие в среднем живут немногим дольше года, а выживаемость после лечения не дотягивает даже до 10%. Химиопрепаратом первой линии в лечении глиобластомы выступает темозоломид. Он повреждает ДНК раковых клеток, однако эти повреждения быстро «латают» специальные ферменты. И вот для блокировки этих ферментов оказалось пригодным вещество из обычной живичной канифоли.

«Стартовое вещество, с которого мы начинаем синтез, называется дегидроабиетиламин. Оно является полусинтетическим и может быть получено из дегидроабиетиновой кислоты. Эта смоляная кислота, которая содержится в живице хвойных растений. Особенно много ее в живице ели сибирской (Picea obovata). Второе вещество — каркасный структурный фрагмент адамантан. Его наличие позволяет препарату селективно связываться с ферментом репарации», — пояснила научный сотрудник НИОХ СО РАН кандидат химических наук Ксения Ковалёва.

Исследователи указывают, что полученное соединение на 40% повышает эффективность использования химиотерапии.

Алтайская правда