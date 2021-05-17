Горняк22: Мобильные комплексы вакцинации от COVID-19 в Барнауле изменили адреса

С этой недели в Барнауле изменены места расположения мобильных комплексов вакцинации против коронавируса. Они разместятся у ТЦ «Праздничный» и около Железнодорожного вокзала.

На улице Балтийская,16 мобильный пункт будет работать с 17 по 31 мая с 10.00 до 16.00. По площади Победы,10 всех желающих ждут с 18 по 31 мая в это время.

Каждого желающего привиться осмотрит врач. При себе необходимо иметь паспорт и полис. Прививка – бесплатная.

Одно из важных условий: не должно быть ни температуры, ни каких-то соматических признаков болезни. При этом если вы недавно переболели коронавирусом или в крови высокие титры антител к этой инфекции, также стоит воздержаться от иммунизации.

Можно поставить прививки в поликлиниках. В том числе записаться на иммунизацию предлагают через сайт госуслуг.

Барнаул

Алтайская правда