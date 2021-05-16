ГОРНЯК22 16.05.2021
Коронавирус

Горняк22: 12 человек умерло за сутки от коронавируса в Алтайском крае

Горняк22
14 часов Ago

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлен 61 новый случай заболевания коронавирусом. Выздоровело 93 пациента, умерло 12 человек, все — от COVID-19.

Из вновь зарегистрированных случаев 18 выявлено в Барнауле. 9 человек заболели в Бийске, 6 –в Рубцовске, по 2 – в Камне-на-Оби, Славгороде, Благовещенском, Родинском и Табунском районах.  В других муниципалитетах края по 1 заболевшему.

На 15 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях 593 человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Еще 185 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, также лечатся в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных на сегодняшний день – 150, подключено к аппаратам ИВЛ – 66.

Минздравом края развернуто 1 162 койки, в резерве — 384.

В Алтайский край поступило 296 487 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. На утро 15 мая прививается 215 552 (+ 3 642) человека.

Алтайская правда

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