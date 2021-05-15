ГОРНЯК22 15.05.2021
Коронавирус

Горняк22: За сутки от коронавируса в Алтайском крае умерли 10 человек, заболели 66

Горняк22
5 часов Ago

Фото Андрей КАСПРИШИН

За минувшие сутки от коронавируса в Алтайском крае умерли 10 человек. Подтверждена инфекция у 66 жителей. При этом выздоровели 69 пациентов. Такие оперативные данные обнародовал 14 мая оперштаб региона.

Проходят лечение в ковидных госпиталях 624 инфицированных и 183 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из этого числа 152 – тяжелобольные. На аппаратах ИВЛ находятся 66 человек.

Прививки от коронавируса уже поставили порядка 212 тысяч жителей. В том числе свыше 161,5 тыс. человек полностью привиты.

Всего с начала пандемии общее число заболевших и переболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 тыс. 593 человека: выздоровели 45 тыс. 552 пациента, умерли — 3080 (непосредственно от коронавируса – 2 тыс. 161 человек).

Алтайская правда

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