ГОРНЯК22 14.05.2021
Коронавирус

Горняк22: 12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Горняк22
1 час Ago

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 68 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 65 пациентов. Также скончались 12 инфицированных, девять из них — от COVID-19. Это самый высокий показатель с начала мая.

Проходят лечение от ковида в госпиталях 642 человека. Также там лечатся 184 пациента с вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных составило 154 заболевших. Из них 67 находятся на аппаратах ИВЛ.

С начала пандемии общее количество подтвержденных случаев инфекции превысило 50,5 тысячи. Умерли 3070 человек, из этих случаев от ковида – 2 тыс. 151 пациент.

Алтайская правда

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