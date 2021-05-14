Горняк22: Для чего при Каменской ЦРБ создали общественный совет и что теперь изменится

В Алтайском крае при Каменской центральной районной больнице создали общественный совет. По задумке организаторов, это объединение поможет наладить более тесную связь между представителями местного здравоохранения и получателями медицинских услуг, то есть местным населением.

Члены совета будут озвучивать руководству Каменской ЦРБ и ее подразделений наиболее частые вопросы по работе медучреждения, от лица жителей вносить предложения по улучшению деятельности больницы. Сотрудники ЦРБ в свою очередь получат общественную поддержку при обсуждении важных для сохранения здоровья каменцев тем.

В состав общественного совета вошли педагоги, предприниматели, руководители предприятий, представители местной организации общества инвалидов, русской православной церкви и средств массовой информации. Это активные горожане и селяне, способные донести чаяния земляков не только до руководства каменской больницы, но и, при необходимости, до крайздрава. А также готовые рассказывать людям о том, чем живет сегодня Каменский межрайонный медицинский центр, какие изменения происходят в больнице в плане благоустройства и качества оказания медпомощи.

Серьезная модернизация

На первом заседании, состоявшемся сразу после майских праздников, главный врач Каменской ЦРБ Олег Войтов рассказал общественникам, какие перемены произошли в стационаре за последние два года.

Открытие амбулаторных отделений онкологии и гемодиализа, первично сосудистого центра, отделения паллиативной помощи, расширение и глобальное переоснащение реанимации, ремонт хирургического корпуса и концентрация в нем всех подразделений, которые должны быть приближены к реанимационному отделению. Серьезное обновление оборудования в диагностическом блоке с установкой аппарата КТ, а также других отделений, которое продолжается по сей день. Уже готова к приему санавиации вертолетная площадка в трех минутах езды от больницы.

Главврач поведал и о ближайших планах, которые не менее масштабны. Полная реконструкция приемного блока, перевод отделения переливания крови в отдельное здание, продолжение ремонта главного корпуса и начало обновления терапевтического, благоустройство большой территории больницы. А самое главное — подготовка к строительству новой поликлиники, по сути диагностического центра, который до 2025 года должен объединить в себе три звена — детскую, взрослую и стоматологическую поликлиники. Здесь будут свой томограф, лаборатория, койки дневного стационара. В селе Луговое будет построен новый ФАП.

— Все эти процессы идут точно в соответствии с теми задачами, которые поставил перед Минздравом региона и руководством больницы губернатор Алтайского края Виктор Томенко два года назад во время визита Камень. Медработники и жители каменского медицинского округа уже оценили масштаб и качество перемен, и очень благодарны руководству края за такую серьезную поддержку, — отметил Олег Войтов.

Не надеяться на авось

В ходе разговора был поднят не теряющий актуальности вопрос борьбы с ковидом. Было озвучено, что количество коек каменского госпиталя сократилось со 180 до 60 (столько больных сегодня здесь на излечении). Вернулся к обычной работе корпус инфекционного отделения. Под госпиталем остается здание акушерского корпуса, в котором по прямому назначению очень нуждается больница.

— К сожалению, полностью ковид победить пока не удалось, да и вряд ли теперь удастся, этот вирус пришел в нашу жизнь, и надо учиться ему противостоять, в первую очередь путем вакцинации. Я сам прошлым летом очень тяжело перенес это заболевание, с серьезным поражением легких, в какой-то момент, честно, попрощался с жизнью. Тогда толком еще не знали, как и чем лечить. Сегодня уже есть отработанная схема, а главное — препараты. Но и они не всегда и не всем помогают, многое зависит от индивидуального состояния больного. Были случаи гибели шедших на поправку пациентов. Молодой мужчина готовился к выписке, встал и умер от тромбоза. Вирус очень коварен. Я ни за что не хочу еще раз пережить то, что пережил, и другим надеяться на авось не советую. Как только титры антител к коронавирусу, выработанные во время болезни, пойдут на спад и достигнут минимального уровня, я сразу сделаю себе прививку, — сказал главврач каменской больницы.

Он отметил, что темпы вакцинации в Камне оставляют желать лучшего, селяне прививаются охотнее. Горожане могут поставить прививку в поликлинике, в села для удобства выезжают мобильные бригады. Члены совета поинтересовались возможностью сделать анализ на наличие антител переболевшим, как организовать прививочную кампанию в коллективах предприятий и организаций.

Не обошли стороной тему кадровой обеспеченности медорганизации. Больница пополняется молодыми специалистами, но не так быстро и не в таком объеме, как хотелось бы. Даже федеральные и региональные программы, позволяющие земским медикам решать жилищный вопрос, и серьезное обновление учреждений здравоохранения на местах не стимулируют молодежь ехать в провинцию. Отток молодых кадров в большие города и в платную медицину — серьезная проблема для районных больниц. Но она постепенно решается.

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Алтайская правда