ГОРНЯК22 14.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Алтайский край получил крупную партию вакцины «Спутник V»

Горняк22
1 час Ago

Фото Олег БОГДАНОВ

Алтайский край накануне получил большую партию вакцины от коронавируса в размере 31 тыс. 200 доз. Как сообщили «Алтайской правде» в региональном Минздраве, это только препарат «Гам Ковид Вак» (Спутник V).

Всего в край поступило 296 тыс. 487 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения старше 18 лет. В том числе и «ЭпиВакКорона» против COVID-19, которая разработана новосибирским научным центром «Вектор».

Новая партия вакцина направлена в медицинские учреждения. Пройти иммунизацию могут все желающие старше 18 лет. Представители здравоохранения призывают население региона поставить прививки от ковида. Особенно если они относятся к группам риска по заражению.

Отметим, сейчас уже вакцинированы от коронавируса свыше 208 тысяч жителей региона. Из этого числа первый и второй компонент уже ввели более чем 156 тысячам человек.

Алтайская правда

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