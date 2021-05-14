ГОРНЯК22 14.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Стало известно, что коронавирус умеет проникать в ДНК человека

Горняк22
1 час Ago

Необъяснимый эффект положительного теста на коронавирус спустя несколько месяцев после выздоровления пациента изучили Член Института Уайтхеда Лигуо Чжан и профессор биологии Массачусетского технологического института Рудольф Джаниш. Их выводы приводит medicalxpress.com.

Ученые обнаружили, что генетические последовательности из РНК-вируса SARS-CoV-2 могут интегрироваться в геном клетки-хозяина. Эти участки генома затем могут быть «считаны» в РНК, которые потенциально могут быть обнаружены с помощью ПЦР-теста. По словам исследователей, SARS-CoV-2 — не единственный вирус, который интегрируется в геном человека. Около 8% человеческой ДНК состоит из остатков древних вирусов.

Чжан и Джаниш заразили человеческие клетки коронавирусом в лаборатории, а через два дня секвенировали ДНК инфицированных клеток, чтобы увидеть, содержит ли она следы генетического материала вируса. Во всех образцах они обнаружили его фрагменты. При этом, ни одного из вставленных фрагментов было недостаточно для воссоздания живого вируса.

По предположению исследователей эти интегрированные участки ДНК частично быть виноваты в некоторых долгосрочных аутоиммунных последствиях, с которыми сталкиваются отдельные пациенты с COVID-19.

Алтайская правда

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