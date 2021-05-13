Горняк22: Риск смерти от COVID-19 увеличивают неврологические заболевания

Неврологические заболевания у пациента делают коронавирус в шесть раз опасней, увеличивая риск смерти. Об этом заявили ученые Питтсбургского университета (штат Пенсильвания).

В исследовании участвовали 3,7 тыс. человек. У 82% из них наблюдались неврологические проблемы, в числе которых головные боли, потеря обоняния и вкуса. У половины пациентов была диагностирована острая энцефалопатия, способная привести к инсульту и коме, пишет «ТАСС» со ссылкой на журнал Американской медицинской ассоциации JAMA Network Open.

Ученые выяснили, что ковид осложняет хронические неврологические заболевания – поражения мозга, спинного мозга, постоянные мигрени, деменцию, болезнь Альцгеймера.

Такие, на первый взгляд, безобидные симптомы, как потеря вкуса, по словам ученых, увеличивают риск смерти в шесть раз.

По данным Всемирной организации здравоохранения за 12 мая 2021 года, ковид подхватили более 159 млн жителей Земли, а умерли – более 3,3 млн человек.

Алтайская правда