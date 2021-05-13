Горняк22: 10 человек умерли от коронавируса за сутки в Алтайском крае

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В Алтайском крае за сутки от COVID-19 умерли 10 инфицированных. При этом выздоровели 107 пациентов. А всего подтверждено 67 новых случаев коронавируса, сообщили 12 мая в оперштабе региона.

Лечатся от ковида в госпиталях 654 человека. Также там проходят лечение 189 пациентов с вирусной пневмонией. У 152 заболевших — серьезные осложнения. На аппаратах ИВЛ находятся 76 больных.

Алтайский край получил 265 тыс. 287 комплектов вакцины от коронавируса. Поставили прививки порядка 206 тысяч человек.

А с начала пандемии в регионе зарегистрировано свыше 50,4 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Умерло более 3 тысяч инфицированных, непосредственно от COVID-19 скончались 2 тыс. 142 человека.

Алтайская правда