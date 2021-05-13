Горняк22: Барнаул получит 14 новых машин «скорой помощи» от краевых властей
14 мая состоится аукцион на поставку 14 новых автомобилей для барнаульской станции скорой медицинской помощи на ул. Папанинцев, 106б. Начальная стоимость тендера составила 47,77 млн рублей.
Источником финансирования выступает краевой бюджет. Автомобили должны быть укомплектованы медицинским оборудованием, включая аппараты для искусственной вентиляции легких, электрокардиографы, дефибрилляторы и.т.д.
Машины должны быть поставлены в течение 50 дней с момента подписания контракта.
Фото: Максим Стрелковский
Барнаул