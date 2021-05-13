ГОРНЯК22 13.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Барнаул получит 14 новых машин «скорой помощи» от краевых властей

Горняк22
12 часов Ago

14 мая состоится аукцион на поставку 14 новых автомобилей для барнаульской станции скорой медицинской помощи на ул. Папанинцев, 106б. Начальная стоимость тендера составила 47,77 млн рублей.

Источником финансирования выступает краевой бюджет. Автомобили должны быть укомплектованы медицинским оборудованием, включая аппараты для искусственной вентиляции легких, электрокардиографы, дефибрилляторы и.т.д.

Машины должны быть поставлены в течение 50 дней с момента подписания контракта.

Фото: Максим Стрелковский

Барнаул 

Алтайская правда

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