Горняк22: Будем рожать! Как работают «ювелиры» от медицины

Фото Олег БОГДАНОВ

Вместе с будущей мамой Натальей мы не можем отвести глаз от монитора. Крошечный, всего 13 недель, человечек, словно астронавт, плавает в космосе материнского живота. Всё хорошо! Больше всего на свете врач УЗД Ксения Щеклеина и ее помощница медсестра Светлана Клюкина любят сообщать пациенткам хорошие новости. Но как? Неужели на таком малом сроке можно увидеть, в норме ли сердечко, все ли пальчики на месте…

Накануне праздника

Можно, и даже нужно. Перинатальный скрининг в первые два триместра потому и обязателен для всех беременных, что он дает возможность вовремя заметить неладное и сделать всё возможное для появления на свет здорового малыша.

«АП» повезло трижды. Во-первых, мы увидели, как работают «ювелиры» от медицины, специалисты отделения лучевой и функциональной диагностики краевого клинического перинатального центра «ДАР».

Во-вторых, первыми из журналистов оценили возможности аппарата УЗИ Voluson новейшей версии, на днях запущенного в работу, – они таковы, что позволяют увидеть патологии развития плода на самых ранних сроках. И в третьих, познакомились с медсестрой Светланой Клюкиной, победительницей краевого конкурса на звание «Лучший специалист со средним медицинским образованием» в номинации «Лучшая медицинская сестра». Итоги стали известны в канун ее профессионального праздника.

В Родинское медучилище наша героиня поступила потому, что:

а) оно рядом с домом; б) диплом медсестры должен был открыть двери в АГМУ. Правда, планы девушки изменили замужество, рождение дочери и пришедшее однажды озарение, что выбор медучилища, по сути случайный, обернулся судьбой:

– Я на своем месте в медицине и потому счастливый человек. Работа медсестры мне по душе. Специалист в принципе должен знать свое дело, но мне интересно изучить его досконально, изнутри. Думаю о нем, когда приезжаю утром в «ДАР» и когда вечером домой возвращаюсь. И когда с мужем обмениваемся новостями дня, в недавнем прошлом он доктор, так что и в семейной обстановке есть у меня прекрасный собеседник.

Такой важный миллиметр

Пока очередная пациентка готовится к обследованию, Светлана Клюкина рассказывает:

– Мы работаем синхронно с врачом, нам друг без друга никак. Ксения Владимировна за аппаратом, проводит измерения, а я заношу данные в наши специальные программы. Самая точная и информативная для расчета рисков для будущего ребенка – Astraia. Она разработана международным Фондом медицины плода и используется многими странами, включая Россию. Работы у нас только прибавляется с развитием технологий, зато сегодня мы можем увидеть патологию даже крошечного плода, когда КТР, копчико-теменной размер, не превышает 4–5 сантиметров, а сердечко, желудочек, почки буквально миллиметровые. Ранний скрининг безопасен для беременных, но он помогает вовремя выявить и хромосомные сбои, и задержки развития.

Этапы обследования пациенток «ДАРа» логично разделены. Сначала – доврачебный прием, на котором коллеги Светланы собирают анамнез беременной, результаты проведенных исследований.

И уже потом с этими данными – на УЗИ. Напомним, сейчас это уже не те аппараты-«ветераны», которые лет двадцать назад пол ребенка и тот порой с ошибкой определяли. Речь об исследованиях высокоточных, и, пока работает врач, женщина лежит молча, вопросов не задает: колебания брюшной стенки могут снизить корректность измерений. Именно поэтому все возможные данные собираются заранее.

А на третьем этапе, если выявлена патология, в зависимости от ее серьезности включаются генетики, акушеры-гинекологи, врачи других профилей, онлайн-консультанты и эксперты ведущих клиник страны. Мы иногда читаем о таких чудесах, как внутри-

утробные спасительные операции в случае дефекта развития детского сердечка например. Но его невозможно выявить и диагностировать, если не отработает вся команда медиков, каждый на своем месте.

«Счастливое отделение»

На наше общее счастье, безнадежные патологии, не дающие малышу шансов, выявляются крайне редко. Если так выходит по всем показаниям, пациентку информируют. Рекомендации медиков в самых тяжких случаях однозначны – прервать беременность в приемлемые сроки, до 22 недель.

В этой сакральной точке случаются расхождения. Почувствовав однажды в себе новую жизнь, женщина не готова с ней расстаться. Она питает надежды. Разные. На то, что Господь всё управит, что случится чудо или врачи ошиблись, хотя данные обследований специалисты проверяют многократно. Увы, споры с докторами – это на 99% история упущенного времени и сломанных судеб.

– Повторяю, мы говорим о случаях исключительных, самых тяжелых, когда неутешительный диагноз подтвержден консилиумом, на экспертном уровне, – поясняет свою мысль собеседница. – На мой взгляд, Промысел Божий в том, чтобы дети, их мамы и папы были счастливы. А если безнадежно больной ребенок страдает и с ним вся его семья, это трагедия. Мы сами женщины, и если есть хоть малейшая возможность спасти малыша усилиями медиков, она, конечно, будет использована. Буквально на днях у одной из наших пациенток было выявлено недоразвитие ручек и ножек плода. Женщина приняла решение родить этого малыша. Жизни его ничто не угрожает, а уровень ортопедии сейчас таков, что впоследствии проблему можно будет решить биопротезами.

На консилиумах, где принимаются самые важные в жизни человека решения, медсестра Клюкина, конечно, не присутствует. Но ей порой выпадает миссия утешительницы. То, что женщине скажут на первичном приеме в кабинете УЗИ, конечно, врачи на сто раз еще перепроверят. Но женские слезы первого острого неприятия ситуации достаются этому тандему, врачу и медсестре УЗД.

– Давайте о хорошем, – меняет тему героиня. – Наше отделение пренатальной диагностики – самое счастливое. Женщины приходят сюда за счастьем, за радостной вестью, что всё хорошо с крохой, – и они ее получают в подавляющем большинстве случаев.

Алтайская правда