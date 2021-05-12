Горняк22: В России вакцинировались от коронавируса уже 21,5 млн человек

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21,5 млн россиян уже вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что в России привились уже 21,5 млн человек. И это очень хороший результат.

Президент призвал россиян «не теряя время, сделать прививку». Он отметил, что очень важно продолжать прививочную кампанию. А если человек все таки заболел, то при первых же симптомах нужно обращаться к врачу, сообщает ТАСС.

Глава государства напомнил руководителям регионов о соблюдении темпов тестирования и вакцинации. А также о необходимости масочного режима и следовании всем требованиям специалистов.

«Только в этом случае нас ждет успех», — подчеркнул Путин.

По данным на 10 мая, в Алтайский край поступило 258 187 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. Прививается 204 043 человека. Из них 58 276 получили первую прививку, 145 767 — полностью привиты.

Алтайская правда