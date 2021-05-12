ГОРНЯК22 13.05.2021
Коронавирус

Горняк22: В России вакцинировались от коронавируса уже 21,5 млн человек

Горняк22
20 часов Ago

Фото Олег БОГДАНОВ

21,5 млн россиян уже вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что в России привились уже 21,5 млн человек. И это очень хороший результат.

Президент призвал россиян «не теряя время, сделать прививку». Он отметил, что очень важно продолжать прививочную кампанию. А если человек все таки заболел, то при первых же симптомах нужно обращаться к врачу, сообщает ТАСС.

Глава государства напомнил руководителям регионов о соблюдении темпов тестирования и вакцинации. А также о необходимости масочного режима и следовании всем требованиям специалистов.

«Только в этом случае нас ждет успех», — подчеркнул  Путин.

По данным на 10 мая, в Алтайский край поступило 258 187  комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. Прививается 204 043 человека. Из них 58 276 получили первую прививку, 145 767 — полностью привиты.

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Ворота для «Лексуса». Почему барнаульского студента признали виновным в ДТП с расстояния 100 метров от аварии

Алтапресс: Ворота для «Лексуса». Почему барнаульского студента признали виновным в ДТП с расстояния 100 метров от аварии

Горняк22
20 часов Ago
Из пунктовА и Б выехали навстречу друг другу два автомобиля… Сколько раз эта стартовая ситуация оборачивалась для водителей авариями и судебными спорами, в ходе которых...
Алтапресс: «Всем нужно море. Не Баренцево». Новый президент АРАТа о своей организации, переживаемом коронакризисе и летнем сезоне

Алтапресс: «Всем нужно море. Не Баренцево». Новый президент АРАТа о своей организации, переживаемом коронакризисе и летнем сезоне

Горняк22
20 часов Ago
В Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) в этом году выбрали нового президента — Евгению Беспалову, директора турагентства «100 дорог». Altapress.ru узнал, какую власть...
Алтапресс: Губернатор-юбиляр. Взгляд на политическую эволюцию Виктора Томенко из Красноярска и Барнаула

Алтапресс: Губернатор-юбиляр. Взгляд на политическую эволюцию Виктора Томенко из Красноярска и Барнаула

Горняк22
20 часов Ago
Губернатору Алтайского края Виктору Томенко 12 мая исполняется 50 лет. По случаю полувекового юбилея краевого руководителя редакция altapress.ru поговорила с алтайскими и красноярскими политиками...

Читать по теме:

ВТОПЕ: