Горняк22: В Алтайском крае за сутки умерли 6 человек с коронавирусом, заболели 60

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 60 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили 11 мая в оперштабе региона, выздоровели 52 пациента. Скончались 6 инфицированных. В пяти случаях COVID-19 признан непосредственной причиной смерти.

Сейчас лечатся от коронавируса в госпиталях 709 человек. Также там проходят лечение 208 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных пациентов составляет 171 человек. На аппаратах ИВЛ находятся 73 заболевших.

С начала пандемии в крае официально зарегистрировано 50 тыс. 392 заболевших и переболевших коронавирусной инфекцией. Из этого числа умерли более 3 тысяч инфицированных. Но лишь у 2 тыс. 132 из них коронавирус стал непосредственной причиной смерти.

Также в регионе прививки от коронавируса уже поставили более 204 тыс. жителей. В том числе свыше 146 тыс. человек полностью привиты.

Алтайская правда