ГОРНЯК22 13.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Вирусы отступают от Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

В Алтайском крае снижается заболеваемость респираторными и коронавирусной инфекциями. Так, за сутки количество новых случаев COVID-19 уже снизилось до 60-ти. На 48,4% ниже эпидемического порога и количество случаев заболевания ОРВИ, которых за неделю зарегистрировано порядка семи тысяч.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, при лабораторных исследованиях не регистрируется циркуляция вирусов. Грипп также не выявлен.

Ведомство рекомендует соблюдать меры профилактики, помогающие снизить риск заболевания респираторными инфекциями. В частности — мыть руки, использовать маски, соблюдать социальную дистанцию, вести здоровый образ жизни.

Специалисты рекомендуют при признаках заболевания обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Больные не должны посещать рабочее место или организованный детский коллектив.

Также всем жителям региона необходимо соблюдать традиционные меры профилактики инфекционных заболеваний.

Алтайская правда

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