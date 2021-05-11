Горняк22: В России создают смарт-браслет для измерения уровня глюкозы в крови

Российские ученые разрабатывают умный браслет для определения уровня глюкозы в крови. Его неинвазивный сенсор позволит делать это часто и с высокой точностью.

Как сообщают РИА Новости, сенсор этого браслета способен измерять концентрацию глюкозы 12 раз в час. Результаты будут передаваться на смартфон, которые можно будет отправлять врачу. Специалист сможет проанализировать их в специальном приложении.

Опытный образец планируют в нынешнем году протестировать на базе Сеченовского университета.

Людям с диабетом необходимо постоянно измерять уровень глюкозы крови. Для этого существуют глюкометры, а также подкожные системы постоянного мониторинга глюкозы. Эти способы позволяют получить данные только инвазивным путем. Новый браслет даст возможность людям следить за своим здоровьем с помощью неинвазивного способа.

Алтайская правда