Горняк22: Кому не следует вакцинироваться от коронавируса

Эксперты Роспотребнадзора рассказали ФАН, кому противопоказаны прививки от коронавируса.

По словам ученых, перед вакцинацией имеет смысл посетить своего лечащего врача, чтобы точно выяснить, можно ли прививаться. В целом, выделяется шесть категорий людей, которым вакцину ставить небезопасно.

Запрещено прививаться тем, кто переболел менее полугода назад, а также аллергикам и гражданам, имеющим гиперчувствительность к лекарствам. Нежелательно вакцинировать беременных и кормящих женщин, пациентов с заболеваниями крови и тех, кому еще не исполнилось 18 лет.

Алтайская правда