ГОРНЯК22 11.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Минздрав пообещал россиянам коллективный иммунитет к сентябрю

Горняк22
19 часов Ago

Российские власти рассчитывают обеспечить коллективный иммунитет у 60% у взрослого населения в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы федерального Минздрава Михаила Мурашко.

Министр также указал, что вакцинация от коронавируса продвигается по плану. На 6 мая первым компонентом вакцины от ковида в России были привиты 13,4 млн человек, оба компонента получили 9,4 млн россиян.

Что касается Алтайского края, то по состоянию на 9 мая сюда поступило 258 187 комплектов вакцины. 145 459 человек уже привиты полностью.

Алтайская правда

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