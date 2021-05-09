Горняк22: 65 заражений, 10 смертей – ковид продолжает собирать свою жатву в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 65 новых случаев заражения коронавирусом. 99 пациентов выздоровело, 10 – умерло.

На 8 мая в госпиталях лечили коронавирус 700 человек, похожую на него пневмонию – 209 пациентов. На дому ее долечивают 115 человек. Также амбулаторно наблюдаются два «бессимптомника». Число тяжелобольных составляет 184 человека, из них на ИВЛ – 78.

В регионе развернуто 1 306 коек, почти все (1 229) подключены к кислороду 1 229, ИВЛ оснащены 225. В резерве остается 397.

Общее число заболевших в Алтайском крае составляет 50 209 человек, включая. 3 438 детей. 13 108 случаев выявлено у больных внебольничной пневмонией, 29 207 – у заболевших ОРВИ, 7 894 случаях – у «бессимптомников». Выздоровело 45 169 (+ 99) человек. Умерло – 3 028 (+ 10) человек, все взрослые.

На утро 8 мая вакцинировались 203 419 (+ 2 092) человек. 59 450 из них получили первую прививку, остальные 143 969 – привиты полностью (получили оба компонента вакцины).

Алтайская правда