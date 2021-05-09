ГОРНЯК22 09.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Поликлинику в Бийске отремонтируют за 10 млн рублей

Горняк22
10 часов Ago

Власти Алтайского края выделяют свыше 10 млн рублей на ремонт поликлиники №5 в Бийске. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Здесь отремонтируют полы, частично заменят окна и двери (расширив проемы), выполнят внутреннюю отделку помещения: выровняют потолки, постелят новый линолеум и т.д.

Заявки на аукцион будут приниматься до 25 мая, все работы должны быть завершены через 150 дней после подписания контракта.

Новости Бийска 

Алтайская правда

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