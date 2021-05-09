Горняк22: Роспотребнадзор поручил изучить пищевые добавки с диоксидом титана

Научно-исследовательским организациям поручено более детально изучить пищевые добавки с содержанием диоксида титана. Об этом распорядилась главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Ранее Европейское агентство по продовольственной безопасности (EFSA) заподозрило, что искусственный краситель Е171 (диоксид титана) может оказаться генотоксичным. Эта добавка активно применяется в пищевой промышленности.

Российские специалисты изучали добавку в 2019 году и пришли к выводу, что риск существует лишь когда диоксид титана находится в наноформе. Теперь исследователи перепроверят полученные результаты.

Алтайская правда