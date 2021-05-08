Горняк22: Частные клиники получат 351 млн рублей на оказание помощи пожилым

351 миллионов рублей выделило правительство страны частным медицинским организациям, которые оказывают услуги по уходу за людьми старше 65 лет. Распоряжение о распределении средств подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Сам документ на сайте правительства не опубликован. Правда отмечается, что участвуют в пилотном проекте 33 организации в 13 регионах. В их числе и Алтайский край. Пока точно не ясно, сколько денег получат частные клиники нашего региона.

Сама схема работает следующим образом. Частные организации взаимодействуют с поликлиникой, к которой прикреплен пожилой человек. По назначению участкового врача оказывают ему необходимую помощь. Например, специалисты из частных клиник могут проводить регулярные осмотры на дому, контролировать прием назначенных лекарств, брать анализы и так далее.

Как уже сообщала «Алтайская правда», в 2020 году Алтайский край вошел в пилотный проект по привлечению частных медицинских организаций к оказанию помощи людям от 65 лет и старше. Целью проекта является рост продолжительности жизни и снижение смертности.

Алтайская правда