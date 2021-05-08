ГОРНЯК22 09.05.2021
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Горняк22: Частные клиники получат 351 млн рублей на оказание помощи пожилым

Горняк22
17 часов Ago

351 миллионов рублей выделило правительство страны частным медицинским организациям, которые оказывают услуги по уходу за людьми старше 65 лет. Распоряжение о распределении средств подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Сам документ на сайте правительства не опубликован. Правда отмечается, что участвуют в пилотном проекте 33 организации в 13 регионах. В их числе и Алтайский край. Пока точно не ясно, сколько денег получат частные клиники нашего региона.

Сама схема работает следующим образом. Частные организации взаимодействуют с поликлиникой, к которой прикреплен пожилой человек. По назначению участкового врача оказывают ему необходимую помощь. Например, специалисты из частных клиник могут проводить регулярные осмотры на дому, контролировать прием назначенных лекарств, брать анализы и так далее.

Как уже сообщала «Алтайская правда», в 2020 году Алтайский край вошел в пилотный проект по привлечению частных медицинских организаций к оказанию помощи людям от 65 лет и старше. Целью проекта является рост продолжительности жизни и снижение смертности.

Алтайская правда

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