Горняк22: С какими травмами чаще всего поступают дети в алтайские больницы

С наступлением теплого сезона традиционно на 20% увеличивается количество детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. В краевом клиническом центре охраны материнства и детства рассказали, с какими травмами чаще всего поступают дети.

В отделении травматологии и ортопедии на протяжении десяти дней лежит Елена Петрова со своим 8-летним сыном Егором.

– Сына сбила машина. С переломом ноги нас отправляли в больницу. Врачи делают всё необходимое для того, чтобы Егор скорее поправился. Скоро должны выписать, будем приходить в себя дома, – поясняет Елена Петрова.

Отделение было открыто в прошлом году, в нем работают десять врачей. Оно рассчитано на 60 человек. Малыши находятся с мамами, подростки лежат сами.

– Мы оказываем круглосуточную экстренную специализированную травматологическую и высокотехнологическую ортопедическую помощь барнаульцам и остальным жителям края, – рассказывает заведующий Сергей Филиппов.

Здесь лежат люди с травмами опорно-двигательного аппарата. Доктор продолжает:

– Основную массу больных составляют дети с травмами верхних конечностей, а также нижних, с серьезными ранами. Также принимаем пациентов с пороками развития костно-мышечной системы.

Ежегодно в летний период количество обратившихся за помощью возрастает.

– Это связано с тем, что дети освобождаются от школы, ничем не заняты. Так как в прошлом году были закрыты оздоровительные лагеря, не принимали санатории, подростки в большей степени были предоставлены сами себе. В месяц мы принимали по 200–210 человек в возрасте от 9 до 13 лет, – рассказывает Сергей Александрович.

По его мнению, ученики должны вести активный образ жизни, заниматься спортом. Но, например, кататься на гироскутере и квадроцикле нужно строго под присмотром взрослых. Падают со спортивного транспорта даже парами и получают серьезные повреждения.

– Отдельного разговора заслуживает такой вид развлечений, как батут. В торговых центрах, на уличных площадках малыши, наевшись фастфуда и напившись кока-колы, начинают прыгать на мягкой поверхности. Нельзя забывать о том, что наш костно-мышечный аппарат, позвоночник, может быть поврежден от падения. Особенно это касается детей с избыточной массой тела. Отсюда и возникает компрессия, — говорит Филиппов.

Кстати, на Алтае детей, пострадавших на дороге, принимают не только в краевом центре материнства и детства. Лечат их и в региональной клинической больнице скорой медицинской помощи.

ДТП

Алтайская правда