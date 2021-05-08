Горняк22: Коронавирусом заразился уже каждый 50-й житель планеты

Общее число заразившихся коронавирусом в мире достигло уже 156 миллионов. На сегодняшний день 2% от всего населения Земли переболели этой инфекцией.

На данный момент в мире зарегистрировано 155 млн 912 тыс. случаев заражения ковидом. Почти половина из инфицированных проживает в пяти странах. Это США — 32,7 млн человек, Индия — 21,5 млн, Бразилия — 15 млн, Франция — 5,8 млн и Турция — 5 млн.

Сегодня говорят о третьей волне коронавируса, захлестнувшей мир, а в некоторых странах — уже о четвертой. В конце февраля наблюдался небольшой спад и стабилизация ситуации, однако с приходом весны опять начался стремительный рост числа заболевших. Так, 29 апреля был побит новый максимум — свыше 904,7 тыс. случаев за сутки.

Процент переболевших составляет 86% от общего числа. Однако продолжают болеть 19 млн человек, и цифра эта неточная, так как во многих странах не озвучивают статистику, сообщает ТАСС.

За все время пандемии от коронавируса умерло до 3,2 млн — это 2,1% от общего числа заболевших. Наибольшее число смертей зарегистрировано в США — 583 тысячи, Бразилии — 415 тыс. и Индии — 230 тыс. Наиболее внушительные показатели летальности в Йемене (19,6%) и Мексике (9,3%). В России от COVID-19 скончались 112,2 тыс. человек, или 2,3%.

Алтайская правда