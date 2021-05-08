ГОРНЯК22 09.05.2021
Коронавирус

Горняк22: В Алтайском крае за сутки умерли 9 человек с коронавирусом, заболели 63

Горняк22
17 часов Ago

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 63 случая коронавирусной инфекции. Как сообщили 7 мая в оперштабе региона, умерли 9 инфицированных. В семи из этих случаев COVID-19 признан непосредственной причиной смерти. Также вылечились 72 пациента.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано свыше 50,1 тыс. заболевших при населении в 2,3 млн человек. Излечились более 45 тысяч. Скончались порядка 3 тыс. пациентов (от коронавируса – 2 тыс. 104).

На данный момент лечатся в ковидных госпиталях 750 инфицированных и 213 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных составляет 179 человек. На аппаратах ИВЛ находятся 77 пациентов.

Всего в регионе имеется 1 тыс. 306 специализированных мест для больных новой инфекцией. Сейчас свободны 343 из них.

Алтайская правда

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