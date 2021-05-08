Горняк22: Чем отличается новая вакцина от коронавируса «Спутник Лайт»

В России официально зарегистрирована вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Достаточно одного ее укола, чтобы появился иммунитет. До этого единственной зарегистрированной вакциной из одного компонента была разработка американской компании Johnson & Johnson.

Как сообщает «ТАСС», эффективность «Спустника Лайт» составила 79,4% через 28 дней после прививки. Это больше, чем у многих однокомпанентных вакцин. К примеру, у препарата AstraZeneca эффективность где-то 70%. В Российском фонде прямых инвестиций утверждают, что российская вакцина эффективна в том числе против новых штаммов ковида.

«Спутник Лайт» будет запущен в оборот до 1 января 2022 года. Прививать им планируют граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Право выпускать эту вакцину получили 9 предприятий.

По заверению разработчиков, иммунитет после прививки будет сохраняться от трех до пяти месяцев. Это меньше, чем после двух доз «Спутника V».

В РФПИ также предупредили, что широкого применения «Спутника Лайт» в стране, скорее всего, не будет. Его планируют поставлять за рубеж. Главным инструментом для вакцинации жителей России останется «Спутник V».

В Минздраве подчеркивают, что новый препарат подойдет для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса. Также в будущем его, возможно, станут использовать для вакцинации переболевших.

Алтайская правда