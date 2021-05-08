Горняк22: На какие проблемы в организме указывают холодные руки

Холодные руки сигнализируют о спазме сосудов. Так организм реагирует на ту или иную причину, которая вносит сбой в его работу.

По словам врача-невролога, причина спазма может быть разнообразной. Это может быть реакция организма на холод, на понижение давления, прием лекарств или даже болезнь Рейно, сообщают РИА Новости.

Если у человека снизилось давление, то организм считает, что возникла серьезная потеря крови, объясняет врач. Поэтому возникает спазм сосудов конечностей для ограничения притока крови в них. И спазм бывает достаточно сильным, поэтому руки становятся холодными.

Алтайская правда