ГОРНЯК22 07.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Еще восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Горняк22
8 часов Ago

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за сутки выявили 66 новых случаев коронавируса. Как сообщили 6 мая в оперштабе региона, излечились от инфекции 65 человек. Умерли 8 пациентов. В пяти случаях COVID-19 признан непосредственной причиной смерти.

Проходят лечение в ковидных госпиталях 760 инфицированных и 209 заболевших вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных составляет 186 пациентов. На аппаратах ИВЛ находятся 77 человек.

В регион поступило 251 587 комплектов противокоронавирусной вакцины. Прививаются 198 тыс. 651 жителей региона.

С начала пандемии общее число заболевших и переболевших коронавирусной инфекцией превысило 50 тысяч человек. Выздоровели почти 45 тысяч, умерли – свыше 3 тысяч инфицированных (от коронавируса – 2097).

Алтайская правда

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