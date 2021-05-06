ГОРНЯК22 06.05.2021
Коронавирус

Горняк22: 106 врачей трудоустроят в Алтайском крае по программе «Земский доктор»

Горняк22
5 часов Ago

Минздрав Алтайского края начал принимать документы на участие в программе «Земский доктор/Сельский фельдшер». В этом году на единые компенсационные выплаты выделено свыше 118 млн рублей.

В районных и небольших городских больницах и поликлиниках в 2021 году, благодаря программе, могут появиться 72 новых врача и 34 средних медицинских работника. Всего региону выделена квота на прием 106 специалистов.

Единая компенсационная выплата для врачей составляет 1 млн рублей, для фельдшеров, акушерок и медицинских сестер ФАПов – 500 тысяч. Подать заявки на участие в программе могут медработники, приехавшие работать в селе, в поселке городского типа или в городе с населением до 50 тыс. человек.

Фото из архива «Алтайской правды»

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Путин наградил орденом и медалями сотрудников алтайского «антиковидного» ведомства

Алтапресс: Путин наградил орденом и медалями сотрудников алтайского «антиковидного» ведомства

Горняк22
5 часов Ago
Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Среди награжденных — трое сотрудников управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, сообщили в правительстве региона. Орден Пирогова и...
Алтапресс: Экс-руководителя алтайской компании «СтройГАЗ-Цемент» обязали заплатить 1,3 млрд рублей

Алтапресс: Экс-руководителя алтайской компании «СтройГАЗ-Цемент» обязали заплатить 1,3 млрд рублей

Горняк22
5 часов Ago
Краевой арбитраж обязал экс-руководителя обанкротившегося торгового дома «СтройГАЗ-Цемент» выплатить более 1,3 млрд рублей. Такой суммой суд оценили его субсидиарную ответственность...
Алтапресс: Долг платежом красен. Почему Алтайский край не любит брать деньги на стороне

Алтапресс: Долг платежом красен. Почему Алтайский край не любит брать деньги на стороне

Горняк22
5 часов Ago
Алтайский край уже десятилетиями значится в списке тех регионов России, где очень невысокий уровень государственного долга. Губернаторы меняются, а ситуация в этом отношении —...

Читать по теме:

ВТОПЕ: