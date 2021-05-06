Горняк22: 106 врачей трудоустроят в Алтайском крае по программе «Земский доктор»

Минздрав Алтайского края начал принимать документы на участие в программе «Земский доктор/Сельский фельдшер». В этом году на единые компенсационные выплаты выделено свыше 118 млн рублей.

В районных и небольших городских больницах и поликлиниках в 2021 году, благодаря программе, могут появиться 72 новых врача и 34 средних медицинских работника. Всего региону выделена квота на прием 106 специалистов.

Единая компенсационная выплата для врачей составляет 1 млн рублей, для фельдшеров, акушерок и медицинских сестер ФАПов – 500 тысяч. Подать заявки на участие в программе могут медработники, приехавшие работать в селе, в поселке городского типа или в городе с населением до 50 тыс. человек.

Фото из архива «Алтайской правды»

Алтайская правда