Горняк22: Онкологи напомнили об опасности летнего загара

Какое лето без загара?! Но желание обрести золотистый цвет кожи под действием солнечных лучей может обернуться бедой. И онкологи напоминают об опасности чрезмерного увлечения солнечными ваннами.

Длительное пребывание на солнце жителей территории с преобладанием холодного времени в течение года – стресс для организма. Также это может привести к возникновению рака кожи.

Существуют два основных типа рака кожи: первый – карцинома, которая развивается из клеток эпидермиса. Карцинома бывает двух видов: плоскоклеточная, способная образовывать метастазы, и базальноклеточная – самый распространенный вид рака кожи, однако и наиболее безобидный, поскольку не дает метастазов.

Второй тип рака – меланома. Это злокачественная опухоль кожи (реже сетчатки глаза и слизистых оболочек), которая развивается из клеток, вырабатывающих меланин. Наиболее распространенный случай появления меланомы (70% заболевших), когда в нее перерождается, казалось бы, безобидная родинка.

Меланома – одна из самых агрессивных злокачественных опухолей. Она молниеносно прорастает через несколько слоев кожи, разрушая ее, распространяется по лимфатическим и кровеносным сосудам в другие органы, где возникают очаги ее роста – метастазы. Результатом нарушения деятельности органов и тканей, пораженных опухолью, становится смертельный исход, поэтому очень важно заметить меланому как можно раньше.

Онкологи советуют: регулярно осматривайте все имеющиеся на теле родинки. Существуют простые способы отличить подозрительную родинку от обычной.

Насторожитесь, если:

при проведении мысленной линии посередине родинки ее половинки будут несимметричны;

неравномерные, волнистые, с зазубринами родинки четко выделяются на фоне окружающей кожи;

родинка имеет неравномерный цвет;

диаметр родинки больше 6 мм;

– происходит быстрое изменение размера (ширины), цвета и толщины родинки.

Алтайская правда