ГОРНЯК22 06.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Онкологи напомнили об опасности летнего загара

Горняк22
5 часов Ago

Какое лето без загара?! Но желание обрести золотистый цвет кожи под действием солнечных лучей может обернуться бедой. И онкологи напоминают об опасности чрезмерного увлечения солнечными ваннами.

Длительное пребывание на солнце жителей территории с преобладанием холодного времени в течение года – стресс для организма. Также это может привести к возникновению рака кожи.

Существуют два основных типа рака кожи: первый – карцинома, которая развивается из клеток эпидермиса. Карцинома бывает двух видов: плоскоклеточная, способная образовывать метастазы, и базальноклеточная – самый распространенный вид рака кожи, однако и наиболее безобидный, поскольку не дает метастазов.

Второй тип рака – меланома. Это злокачественная опухоль кожи (реже сетчатки глаза и слизистых оболочек), которая развивается из клеток, вырабатывающих меланин. Наиболее распространенный случай появления меланомы (70% заболевших), когда в нее перерождается, казалось бы, безобидная родинка.

Меланома – одна из самых агрессивных злокачественных опухолей. Она молниеносно прорастает через несколько слоев кожи, разрушая ее, распространяется по лимфатическим и кровеносным сосудам в другие органы, где возникают очаги ее роста – метастазы. Результатом нарушения деятельности органов и тканей, пораженных опухолью, становится смертельный исход, поэтому очень важно заметить меланому как можно раньше.

Онкологи советуют: регулярно осматривайте все имеющиеся на теле родинки. Существуют простые способы отличить подозрительную родинку от обычной.

Насторожитесь, если:

  • при проведении мысленной линии посередине родинки ее половинки будут несимметричны;
  • неравномерные, волнистые, с зазубринами родинки четко выделяются на фоне окружающей кожи;
  • родинка имеет неравномерный цвет;
  • диаметр родинки больше 6 мм;
  • – происходит быстрое изменение размера (ширины), цвета и толщины родинки.

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Путин наградил орденом и медалями сотрудников алтайского «антиковидного» ведомства

Алтапресс: Путин наградил орденом и медалями сотрудников алтайского «антиковидного» ведомства

Горняк22
5 часов Ago
Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Среди награжденных — трое сотрудников управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, сообщили в правительстве региона. Орден Пирогова и...
Алтапресс: Экс-руководителя алтайской компании «СтройГАЗ-Цемент» обязали заплатить 1,3 млрд рублей

Алтапресс: Экс-руководителя алтайской компании «СтройГАЗ-Цемент» обязали заплатить 1,3 млрд рублей

Горняк22
5 часов Ago
Краевой арбитраж обязал экс-руководителя обанкротившегося торгового дома «СтройГАЗ-Цемент» выплатить более 1,3 млрд рублей. Такой суммой суд оценили его субсидиарную ответственность...
Алтапресс: Долг платежом красен. Почему Алтайский край не любит брать деньги на стороне

Алтапресс: Долг платежом красен. Почему Алтайский край не любит брать деньги на стороне

Горняк22
5 часов Ago
Алтайский край уже десятилетиями значится в списке тех регионов России, где очень невысокий уровень государственного долга. Губернаторы меняются, а ситуация в этом отношении —...

Читать по теме:

ВТОПЕ: