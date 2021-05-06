Горняк22: В Алтайском крае проходит диспансеризация ветеранов Великой Отечественной войны

Фото Евгений НАЛИМОВ

В преддверии Дня Победы проходит диспансеризация ветеранов Великой Отечественной войны. На днях доктора провели осмотр на дому 96-летнего Павла Гончарова из Барнаула и заодно поздравили его.

Ежегодно накануне 9 Мая врачи выезжают на дом, проверяют самочувствие фронтовиков, узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, вдов советских солдат. Всего в крае осмотрят 4,6 тысячи человек. В среду специалисты барнаульской городской поликлиники № 14 побывали в гостях у участника Великой Отечественной войны Павла Гончарова.

Павел Егорович визиту медиков был рад. Это хорошая возможность задать вопросы специалистам, получить рецепты на лекарства.

В годы войны он отучился в снайперской школе в Туркмении. Попал в десантные войска, воевал на Белорусском фронте, получил серьезное ранение в ногу. Долгое время лежал в госпитале, там же встретил долгожданную Победу.

– Когда с солдатами услышали весть о том, что фашисты повержены, громко кричали «ура». Подхватили нашу волну даже те, кто с трудом разговаривал после операций, – вспоминает Павел Егорович.

На гражданке трудился буровым мастером, затем шахтером. Сейчас об активной жизни напоминают только снимки из фотоальбома. Сегодня фронтовик большую часть времени находится дома, редко выходит во двор из-за травмированной ноги. За ним ухаживает дочь Лариса. На праздник они вместе будут смотреть парад Победы, а также любимые военные фильмы.

В состав медицинской бригады, которая побывала у Гончарова, вошли терапевт, хирург, нефролог, офтальмолог, уролог. Они сделали комплексное обследование пациента, взяли анализ крови, записали ЭКГ.

– Все мероприятия осуществляются с учетом санитарных требований, – поясняет заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники № 14 Екатерина Якимова. – У нас на обслуживании находится 56 участников войны. У каждого специалиста по 10 минут на осмотр. В дальнейшем даются рекомендации, корректируется лечение.

В день бригада выезжает по нескольким адресам. После визита к Павлу Егоровичу доктора отправились еще к одному фронтовику – Якову Меньшаеву.

Алтайская правда