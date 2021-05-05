Горняк22: Еще пять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки подтверждено 67 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 60 пациентов. Скончались пять инфицированных. В трех случаях COVID-19 признан непосредственной причиной смерти. Такие данные 4 мая обнародовали в оперштабе региона.

Сейчас лечатся в ковидных госпиталях 788 инфицированных и 212 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных составляет 186 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 77 человек.

С начала пандемии вирус выявлен почти у 50 тысяч жителей. Выздоровели свыше 44,8 тыс. человек. Умерли 2 тыс. 995 инфицированных (от коронавируса – 2086).

Прививки от COVID-19 поставили 194 тыс. 103 жителя. В том числе завершили комплекс иммунизации свыше 123 тысяч человек.

Алтайская правда