Горняк22: Что должен уметь работник скорой медицинской помощи

Сделать искусственное дыхание, поставить капельницу, перевязать рану. А что еще должен уметь работник скорой медицинской помощи? Это выясняли в Рубцовске на конкурсе профессионального мастерства.

Зона ответственности

Рубцовская скорая спешит не только к городским жителям. Ежедневно машины с мигалками и тревожной сиреной отправляются на вызовы в Рубцовский, Егорьевский и Угловский районы. В целом охват составляет около 180 тысяч населения. Язык не поворачивается назвать это территорией обслуживания, скорее это зона ответственности. Потому что медики не обслуживают людей, а отвечают за оказание своевременной и квалифицированной помощи.

На станции ежедневно дежурит 18–19 бригад, а всего медперсонала насчитывается 160 человек.

Именно от профессионализма врачей и фельдшеров зависит здоровье, а зачастую и жизнь пациентов. Постоянное повышение квалификации – дело обычное и привычное. Без этого не обойтись, ведь скорая помощь становится всё технологичнее. Ее сотрудники должны мастерски пользоваться всеми современными аппаратами, которыми сегодня оснащены автомобили, и не растеряться даже в самой сложной ситуации.

Быть в форме

Конкурс профессионального мастерства еще один способ поддержания в форме. Несмотря на присутствие соревновательного момента, это не развлечение, а демонстрация умений и навыков, а где-то и работа над ошибками.

Такой конкурс в Рубцовске провели накануне Дня работника скорой медицинской помощи, который отмечается 28 апреля. В нем приняли участие не только сотрудники станции, но и студенты Рубцовского медицинского колледжа. Именно его выпускники пополняют ряды скорой.

В прошлом году им пришлось нарабатывать практику буквально в полевых условиях, когда медперсонал столкнулся с коронавирусной инфекцией и кадров просто не хватало. Но трудности, как известно, закаляют.

В ближайшее время в учреждении ждут еще 11 новоиспеченных фельдшеров, которые сейчас готовятся к защите дипломов. Тем самым будет закрыт кадровый вопрос по среднему медперсоналу.

Рука к руке

В профессиональном мастерстве соревновались четыре пары: две – из штатных сотрудников и две – из студентов.

Им предстояло решить ситуационные задачи, продемонстрировать умение правильно и быстро надевать защитные костюмы и выполнить медицинские манипуляции вдвоем, но при этом действуя только одной рукой. Две другие у участников были прибинтованы, и вместе пары конкурсантов составляли одно целое. Третье задание оказалось самым веселым, но и самым трудным. Попробуйте-ка в таком положении наложить повязку на голову или ввести иглу в вену, пусть и не по-настоящему!

По словам главного врача станции скорой помощи Владимира Ремеля, конкурс служит преемственности поколений. Ну и, конечно, это командная работа.

– Конкурс важен и для наших сотрудников, которые освежают свои знания, и для студентов медколледжа, которые придут сюда работать, – говорит он.

Племя младое

В конкурсе профмастерства убедительную победу одержали студенты Виталий Карстен и Антон Коробкин. В этом году они заканчивают учебу и намерены работать на станции скорой медицинской помощи. У Виталия медработником была бабушка, у Антона – мама, так что выбор профессии у юношей неслучаен.

– С детства хотел пойти в медицину, – признается Виталий.

Во время практики он неоднократно бывал на выездах, разумеется, с наставником. Видел, как действует фельдшер в разных обстоятельствах. Поэтому уверен: доведись ему сейчас принимать решение самостоятельно – справился бы.

К слову, в конкурсе прекрасно показали себя и их друзья-соперники, студенты Дмитрий Иванчиков и Павел Майер, которые разделили второе место с молодыми, но уже опытными работниками скорой Дарьей Башлыковой и Алексеем Шевляковым. Так что новые кадры придут сюда подкованными. На третьей позиции оказались фельдшеры Нина Губеладзе и Дмитрий Гринько. Все участники получили благодарственные письма от руководства станции скорой помощи.

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Алтайская правда